Грицак: Россия вернулась к временам Сталина и Брежнева

В российских судах уже готовы бумажки с решениями, которые нужны их спецслужбам, сказал глава СБУ

Россия уже фактически вернулась к временам Сталина и Брежнева, когда все делалось по разнарядке. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью Укринфому.

По словам Грицака, для уменьшения недовольства людей назначают "козлов отпущения" - кого коррупционером, кого шпионом или террористом.

"А в российских судах уже готовы бумажки с решениями, которые нужны их спецслужбам", - подчеркнул Грицак.

"По всем незаконными задержаниями в Крыму "украинских диверсантов" российская власть скрывает полный провал в социальной политике на полуострове, отвлекая людей собственноручно созданными страшилками от настоящих жизненных проблем. Параллельно она пытается создать повод для потенциальных атак на мифические "лагеря террористов" в Херсонской области", - сказал Грицак.

14 ноября сообщалось, что ФСБ выбила признания у назначенных "диверсантами" в оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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