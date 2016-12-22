Украина и Италия активизируют сотрудничество по деоккупации Крыма

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Италии Паоло Джентилони договорились более тесной координации действий по обеспечению выполнения минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма. Об этом шла речь в их телефонном разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил Джентилони с недавним назначением на должность премьер-министра Италии и выразил надежду на укрепление плодотворного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

Президент отметил важность продолжения твердой поддержки Украины в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета, а также проведение важных реформ во время следующего председательства Италии в рамках Большой Семерки в течение 2017 года.

"Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма. Паоло Джентилони приветствовал инициативу Петра Порошенко о необходимости объявления, начиная с 24 декабря, устойчивого и длительного режима прекращения огня в Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников", - сказано в сообщении АП.

Джентилони также подтвердил готовность содействовать ускорению выполнения последних процедур со стороны ЕС, связанных с предоставлением безвизового режима украинским гражданам.

Глава Правительства Италии высоко оценил роль Порошенко в проведении успешной спецоперации по нахождению украденных из музея Вероны 17 картин итальянских художников и поблагодарил за их возвращение.

Президент пригласил главу правительства Италии осуществить визит в Украину в 2017 году, что было с благодарностью принято.

Ранее сегодня Порошенко в телефонном разговоре рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о попытке наступления российских боевиков под Светлодарском.

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