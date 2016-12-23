Опрос: Тимошенко оказалась популярнее Порошенко на 4%

По данным группы Рейтинг, лидера Батькивщины в президентском рейтинге готовы поддержать 17,7%, а действующего президента - 13,5% украинцев

В рейтинге кандидатов на пост президента лидирует народный депутат, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, передает корреспондент ЛІГА.net.

Тимошенко готовы поддержать 17,7% респондентов, за президента Петра Порошенко проголосовали бы 13,5%, за лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко - 10,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,8%, мэра Львова Андрея Садового - 8,4%, Анатолия Гриценко - 8,1%, Вадима Рабиновича - 7,3%, Олега Тягнибока - 4,9%, Дмитрия Яроша - 3,5%, Надежду Савченко - 1,8%.

Согласно исследованию, лидером электоральных симпатий среди политических партий является Батькивщина.

В случае проведения выборов в ближайшее время за эту политическую силу могут отдать свои голоса 16% тех, кто намерен голосовать. 11,8% готовы поддержать БПП, 11,7% - Оппоблок, 8,5%- Радикальную партию, 8,6% - Самопомощь, 6,7% - Громадянську позицию, 5,9% - партию За життя, столько же ВО Свобода, 2,7% - УКРОП, 2,5% Рух новых сил Саакашвили.

Более 80% украинцев не довольны работой Порошенко, 78% - работой премьер-министр Владимира Гройсмана и 82% - работой спикера ВР Андрея Парубия.

"Только 16% опрошенных довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - не довольны. Похожая ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, не довольны - 78%. Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия довольны 11%, не довольны - 82%", - сказал заместитель директора группы Любомир Мысив.

Опрос проводился с 8 по 18 декабря этого года, было опрошено около двух тысяч человек со всех областей Украины, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

28 ноября сообщалось, что лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Тимошенко - за нее готовы проголосовать 17,7% опрошенных из тех, кто готовы принять участие в голосовании и определились в своих симпатиях. Порошенко поддерживали 14,3% респондентов.

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