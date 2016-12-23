ООН создала трибунал по действиям России в оккупированном Крыму

Президент сказал, что был сформирован суд, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела по иску Украины в cтрану-агрессор РФ





"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права относительно пользования гарантированными правами в своих морских акваториях, на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", - отметил Порошенко.



Порошенко напомнил, что 22 декабря, был сформирован суд, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела по иску Украины в РФ.



"В сентябре во исполнении моего поручения МИД инициировал спор о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву", - сказал Порошенко.





23 декабря глава МИД Павел Климкин сообщил , что арбитраж по делу о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву полностью сформирован.





14 декабря сообщалось , что украинцы подали более 3 тыс исков против России.





В конце августа сообщалось , что Украина обратится в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву из-за нарушения Россией соответствующей конвенции ООН.





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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