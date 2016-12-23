ООН создала трибунал по действиям России в оккупированном Крыму
23.12.2016 17:32
Президент сказал, что был сформирован суд, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела по иску Украины в cтрану-агрессор РФ
Фото: EPA
Украина готова доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права в оккупированном Крыму. Об этом заявил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.
Порошенко напомнил, что 22 декабря, был сформирован суд, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела по иску Украины в РФ.
"В сентябре во исполнении моего поручения МИД инициировал спор о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву", - сказал Порошенко.
"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права относительно пользования гарантированными правами в своих морских акваториях, на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", - отметил Порошенко.
Порошенко напомнил, что 22 декабря, был сформирован суд, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела по иску Украины в РФ.
"В сентябре во исполнении моего поручения МИД инициировал спор о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву", - сказал Порошенко.
23 декабря глава МИД Павел Климкин сообщил, что арбитраж по делу о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву полностью сформирован.
14 декабря сообщалось, что украинцы подали более 3 тыс исков против России.
В конце августа сообщалось, что Украина обратится в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву из-за нарушения Россией соответствующей конвенции ООН.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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