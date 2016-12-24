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В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня: обстрелов нет

24.12.2016 08:49
С полуночи по всей линии разграничения соблюдался режим прекращения огня, подтверждает украинская сторона СЦКК
В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня: обстрелов нет

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля подтверждает, что с сегодняшнего дня вводится бессрочный режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Начиная с полуночи 24 декабря режим тишины выполняется. По всей линии столкновения обстрелов нет.

Офицеры украинской стороны СЦКК мониторят ситуацию и о каких-либо изменениях в обстановке немедленно проинформируют ОБСЕ. 

О прекращении огня с 00:00 24 декабря договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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