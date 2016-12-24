В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня: обстрелов нет

С полуночи по всей линии разграничения соблюдался режим прекращения огня, подтверждает украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля подтверждает, что с сегодняшнего дня вводится бессрочный режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Начиная с полуночи 24 декабря режим тишины выполняется. По всей линии столкновения обстрелов нет.



Офицеры украинской стороны СЦКК мониторят ситуацию и о каких-либо изменениях в обстановке немедленно проинформируют ОБСЕ.

О прекращении огня с 00:00 24 декабря договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске.

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