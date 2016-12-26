Нетаньяху запретил министрам посещать Украину в ближайшее время

Израильским министрам запретили ближайшие три недели встречаться с министрами стран, которые голосовали за резолюцию по еврейским поселениям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам посещать страны, которые проголосовали за резолюцию по еврейским поселениям в Палестине в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает 9 канал Израиля.



Также запрещено министрам проводить встречи с министрами этих стран.



В частности, Нетаньяху сказал, что не будет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономической конференции в Давосе в январе.



Премьер также порекомендовал воздержаться от комментирования аннексии территорий пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США, намекнув на вероятность новых антиизраильских шагов международной общественности.



23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал отменить сегодняшний визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в связи с этим голосованием.



Ранее сегодня постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречатмеждународному праву.



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