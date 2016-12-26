Государство не выплатило гражданам 450 млрд грн по решениям судов

По данным главы Верховного суда Украины Романюка, в 2016 г. органы исполнительной власти незаконно ограничили украинцев в соцвыплатах на 1,8 млрд грн

Задолженность государства перед гражданами по исполнению судебных решений с 1991 года составила 450 млрд грн. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За 20 лет показатель исполнения судебных решений не превысил 5% и это сделано специально: решения принимаются, но это - лишь бумага... Из судебных решений, которыми предусматривается взыскания с государства в пользу граждан, выполнено 2,2%. При этом задолженность государства перед гражданами по исполнению решений судов достигла 450 млрд грн с начала независимости", - сказал он.

По данным Романюка, в 2016 году органы исполнительной власти незаконно ограничили украинцев в социальных выплатах на 1,8 млрд грн.

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