Дело Равликов: суд дал членам группы два года условно
Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил членов отряда Равлики, называющих себя партизанами, к двум годам условного тюремного заключения. Об этом в своем Facebook сообщил командир группы Богдан Чабан.
"Меня и моих товарищей признали виновными в превышении служебных полномочий. И присудили четыре года лишения свободы с заменой этого приговора на два года условного наказания", - сообщил Чабан.
Он отметил, что членов отряда обвиняли по статьям "разбой", "незаконное хранение оружия", "ограничение свободы", "фальсификация вещественных доказательств". Сторона обвинения просила для них наказание в виде семи лет тюрьмы.
"В судебном заседании все доводы и доказательства прокуратуры были разрушены. Но, к сожалению, судебная система Украины крайне редко выносит оправдательные приговоры. Данный случай не стал исключением", - подчеркнул Чабан.
Командир Равликов добавил, что сейчас их адвокаты "разрабатывают дальнейшую позицию и план действий".
В мае 2015 года в Донецкой области по подозрению в разбойном нападении на животноводческую ферму были задержаны две группы граждан. Одна из этих групп назвала себя партизанским отрядом Равлики.
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Как утверждали в милиции, задержанные не имели отношения ни к правоохранительным органам, ни к силам антитеррористической операции.
В отношении Равликов было начато уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины.
В июне 2015 года суд отпустил членов группы из СИЗО на поруки народных депутатов.
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