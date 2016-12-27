Дело Равликов: суд дал членам группы два года условно

Членов группы Равлики задержали в Донецкой области в мае 2015 года по подозрению в разбое. Сами задержанные называли себя партизанами

Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил членов отряда Равлики, называющих себя партизанами, к двум годам условного тюремного заключения. Об этом в своем Facebook сообщил командир группы Богдан Чабан.

"Меня и моих товарищей признали виновными в превышении служебных полномочий. И присудили четыре года лишения свободы с заменой этого приговора на два года условного наказания", - сообщил Чабан.

Он отметил, что членов отряда обвиняли по статьям "разбой", "незаконное хранение оружия", "ограничение свободы", "фальсификация вещественных доказательств". Сторона обвинения просила для них наказание в виде семи лет тюрьмы.

"В судебном заседании все доводы и доказательства прокуратуры были разрушены. Но, к сожалению, судебная система Украины крайне редко выносит оправдательные приговоры. Данный случай не стал исключением", - подчеркнул Чабан.

Командир Равликов добавил, что сейчас их адвокаты "разрабатывают дальнейшую позицию и план действий".

В мае 2015 года в Донецкой области по подозрению в разбойном нападении на животноводческую ферму были задержаны две группы граждан. Одна из этих групп назвала себя партизанским отрядом Равлики.

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Как утверждали в милиции, задержанные не имели отношения ни к правоохранительным органам, ни к силам антитеррористической операции.

В отношении Равликов было начато уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины.

В июне 2015 года суд отпустил членов группы из СИЗО на поруки народных депутатов.

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