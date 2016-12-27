У Охендовского есть 1,3 млн грн в случае назначения залога
У главы ЦИК Михаила Охендовского есть средства для внесения залога в случае, если суд его потребует. Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.
Отвечая на вопрос, собирает ли он средства на случай залога, Охендовский сказал: "Мне не надо ничего готовить, поскольку официально задекларированные доходы моей семьи позволяют выплатить залог в том объеме, в котором его просят детективы НАБУ".
Охендовский добавил, что вообще не видит оснований для применения к нему какой-либо меры пресечения, даже личного поручительства, которое было применено.
"Потому что в деле нет обоснованного подозрения, а это обязательное требование Уголовного процессуального кодекса для применения меры пресечения… И мы надеемся, что апелляционный суд даст этому оценку", - отметил он.
Охендовский рассчитывает, что результатом рассмотрения дела в апелляционном суде Киева будет отмена меры пресечения, которую применил к нему суд первой инстанции. "Поэтому чувствую себя абсолютно спокойно", - отметил он.
26 декабря глава Центральной избирательной комиссии Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.
Читайте также: Глава ЦИК сообщил о привлечении дополнительной охраны
13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).
Читайте также: Охендовский об увольнении с поста главы ЦИК: Хочу, но не уйду
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:51
-
15:30
-
15:09
-
14:57
-
09:20
Новости партнеров
- 66912
- 41892
- 29286
- 20663
- 18634