У Охендовского есть 1,3 млн грн в случае назначения залога

По словам главы ЦИК, официально задекларированные доходы его семьи позволяют выплатить залог в том объеме, в котором просят детективы НАБУ

У главы ЦИК Михаила Охендовского есть средства для внесения залога в случае, если суд его потребует. Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.

Отвечая на вопрос, собирает ли он средства на случай залога, Охендовский сказал: "Мне не надо ничего готовить, поскольку официально задекларированные доходы моей семьи позволяют выплатить залог в том объеме, в котором его просят детективы НАБУ".

Охендовский добавил, что вообще не видит оснований для применения к нему какой-либо меры пресечения, даже личного поручительства, которое было применено.

"Потому что в деле нет обоснованного подозрения, а это обязательное требование Уголовного процессуального кодекса для применения меры пресечения… И мы надеемся, что апелляционный суд даст этому оценку", - отметил он.

Охендовский рассчитывает, что результатом рассмотрения дела в апелляционном суде Киева будет отмена меры пресечения, которую применил к нему суд первой инстанции. "Поэтому чувствую себя абсолютно спокойно", - отметил он.

26 декабря глава Центральной избирательной комиссии Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.

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13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

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