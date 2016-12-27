Луценко: Зампрокурора Славянска нужно уволить за пьяный дебош

По словам Луценко, зампрокурора "устроил пьяный дебош на блокпосту, и прячется на больничном"

Находясь с рабочей поездкой в Донецкой области генпрокурор Юрий Луценко заявил о необходимости уволить заместителя прокурора Славянской местной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, зампрокурора "устроил пьяный дебош на блокпосту, и прячется на больничном".

"Я ставил задачу: либо освободить по статье, либо дождаться Генеральной инспекции и возбудить уголовное дело", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что уже закончено формирование Генеральной инспекции, и "она будет карающим мечом по всей Украине".

В ноябре суд оштрафовал на 25,5 тыс грн прокурора Херсонской местной прокуратуры Дениса Прохоренко, который получил $ 25 тыс взятки за помощь в закрытии уголовных производств, и запретил ему три года занимать должности в правоохранительных органах.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.