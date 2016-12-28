Гройсман: Земельная реформа должна быть проведена до 2020 года

По словам премьера, правительство должно провести качественную земельную реформу и стимулировать развитие АПК через различные программы поддержки

Кабинет министров Украины подготовил план приоритетных действий до 2020 года, состоящий из пяти базовых целей. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент ЛІГА.net.



"План базируется на пяти приоритетах. Фундамент и основа - это экономика и экономический рост, то, чего нам нужно достичь. В этом году мы уже видим рост. Также это: управление, развитие человеческих ресурсов, безопасность и оборона", - сказал глава правительства.

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Гройсман отметил, что в планах Кабмина также проведение земельной реформы. "До 2020 года мы должны провести качественную реформу. Правительство должно стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. Также должна быть создана новая система, отвечающая за качество и безопасность продуктов питания", - добавил премьер.

6 октября 2016 года Верховная Рада продлила действующий в Украине мораторий на продажу земли до 1 января 2018-го. 28 октября президент Петр Порошенко подписал этот закон.

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