Опрос: в Раду проходят семь партий, лидер - Батькивщина

Если бы выборы прошли в ближайшее время, барьер преодолели бы семь политсил. По данным опроса, наибольшей поддержкой пользуется партия Юлии Тимошенко

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду могли бы пройти семь партий. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил журналистам на пресс-конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, согласно этим данным, за партию Батькивщина готовы проголосовать 11% респондентов, за Блок Петра Порошенко - 9,9%, за Оппозиционный блок - 9%, за Радикальную партию - 7,8%, за Самопомощь - 7,6%. Партию За життя готовы поддержать 5,7%, партию Гражданская позиция - 5,4%.

За политсилу, связанную с Михаилом Саакашвили, которую в опросе назвали партией Хвыля, проголосовали бы 4,7% опрошенных (текущий проходной барьер на выборах в Раду составляет 5%). В то же время 16,5% респондентов с выбором не определились.

Согласно результатам исследования, проведение внеочередных парламентских выборов в Украине поддерживают 46% респондентов, не поддерживают - 37%. Если досрочные выборы будут объявлены, в них готовы принять участие 63% опрошенных.

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Исследование профинансировано в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов в Украине.

23 декабря 2016 года сообщалось, что в рейтинге кандидатов на пост президента Украины первое место занимает лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (17,7%), действующий глава государства Петр Порошенко - на второй позиции (13,5%).

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