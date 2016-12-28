Опрос: Украинцы больше всего доверяют армии и не верят чиновникам

ВСУ полностью доверяют 13,5% респондентов, скорее доверяют 50,5%, скорее не доверяют 14,3%, совсем не доверяют 13,4%, затруднились с ответом 8,2%

Украинцы больше всего доверяют военным и волонтерам

Украинцы больше всего доверяют волонтерам и армии, не доверяют - российским СМИ и украинским чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, которое представил сегодня на пресс-конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент ЛІГА.net.

Волонтерским организациям полностью доверяют 14,1% опрошенных, скорее доверяют 51,8%, скорее не доверяют 13,5%, совсем не доверяют 8%, затруднились с ответом 12,6% (баланс доверия/недоверия составляет 44,4%).

Вооруженным Силам Украины полностью доверяют 13,5% респондентов, скорее доверяют 50,5%, скорее не доверяют 14,3%, совсем не доверяют 13,4%, затруднились с ответом 8,2% (баланс доверия/недоверия 36,3%).

Церкви полностью доверяют 17,6%, скорее доверяют 40,9%, скорее не доверяют 17,4%, совсем не доверяют 11,3%, затруднились с ответом 12,8% (баланс доверия/недоверия 29,8%).

Нацгвардии полностью доверяют 12,5%, скорее доверяют 44,7%, скорее не доверяют 16,3%, совсем не доверяют 12,7%, затруднились с ответом 13,8% (баланс доверия/недоверия 28,2% у Нацгвардии).

Госпогранслужбе полностью доверяют 10,8%, скорее доверяют 38,3%, скорее не доверяют 22,1%, совсем не доверяют 14,9%, затруднились с ответом 13,8% (баланс доверия/недоверия 12,1%).

Общественным организациям полностью доверяют 5,7%, скорее доверяют 39,3%, скорее не доверяют 22%, совсем не доверяют 14,5%, затруднились с ответом 18,5% (баланс доверия/недоверия 8,5%).

Патрульной полиции полностью доверяют 6,1%, скорее доверяют 39,7%, скорее не доверяют 27,4%, совсем не доверяют 13,3%, затруднились с ответом 13,5% (баланс 5,1%).

Украинским СМИ полностью доверяют 5,6%, скорее доверяют 41,4%, скорее не доверяют 24,9%, совсем не доверяют 17,4%, затруднились с ответом 10,7% (баланс 4,7%).

Российским СМИ полностью доверяют 0,9% украинцев, скорее доверяют 3,4%, скорее не доверяют 28,1%, совсем не доверяют 54,6%, затруднились с ответом 13% (баланс доверия/недоверия -78,4%).

Коммерческим банкам полностью доверяют 1,1%, скорее доверяют 7,6%, скорее не доверяют 36,4%, совсем не доверяют 45,2% (баланс -73%).

Судам полностью доверяют 1,7%, скорее доверяют 8,3%, скорее не доверяют 36,1%, совсем не доверяют 46,4%, затруднились с ответом 7,5% (баланс -72%).

Верховной Раде полностью доверяют 0,5%, скорее доверяют 11,4%, скорее не доверяют 40,7%, совсем не доверяют 40,4% (баланс -69%).

Прокуратуре полностью доверяют 1,6%, скорее доверяют 10,4%, скорее не доверяют 39,3%, совсем не доверяют 39,7%, затруднились с ответом 9% (баланс -67%).

Политическим партиям полностью доверяют 1,7%, скорее доверяют 9,2%, скорее не доверяют 40,6%, совсем не доверяют 37,3%, затруднились с ответом 11,7% (баланс -67%).

Нацбанку полностью доверяют 0,8%, скорее доверяют 11,1%, скорее не доверяют 36%, совсем не доверяет 41,1%, затруднились с ответом 10,9% (баланс -65%).

Правительству полностью доверяют 1,7%, скорее доверяют 17,4%, скорее не доверяют 36,9%, совсем не доверяют 36,8%, затруднились с ответом 7,1% (баланс -55%).

Президенту Украины полностью доверяют 2,7% опрошенных, скорее доверяют 21,1%,скорее не доверяют 34%, совсем не доверяют 35%, затруднились с ответом 7,3% (баланс -45,2%).

Полиции полностью доверяют 2,8%, скорее доверяют 20,1%, скорее не доверяют 38,6%, совсем не доверяют 28%, затруднились с ответом 9,9% (баланс -44%).

НАБУ полностью доверяют 2,1%, скорее доверяют 24,6%, скорее не доверяют 27,6%, совсем не доверяют 28,2%, затруднились с ответом 17,5% (баланс -29%).

СБУ полностью доверяют 3,9%, скорее доверяют 28,4%, скорее не доверяют 27%, совсем не доверяют 25,3%, затруднились с ответом 15,4% (баланс -20%).

Опрос был проведен Фондом Деминициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерланды.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.