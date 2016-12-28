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МИД освободил двух украинских моряков, арестованных в Ливии

28.12.2016 19:40
Благодаря усилиям дипломатов в Украину вернулись двое моряков, которых в марте этого года арестовали в Ливии по подозрению в контрабанде
МИД освободил двух украинских моряков, арестованных в Ливии

Двое украинских моряков - членов экипажа судна, арестованного в марте в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, вернулись сегодня в Украине. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте этого года было арестовано в городе Мисурата (Ливия)", - сказано в сообщении.

Как известно, в феврале этого года береговая охрана Ливии в территориальных водах страны задержала судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне. Среди членов экипажа оказались пятеро граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана.

В марте экипаж судна был арестован по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и взят под стражу в одно из ливийских пенитенциарных заведений, подконтрольному властям Триполи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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