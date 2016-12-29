Захват Луганска: ГПУ составила подозрения о госизмене регионалам

СБУ занимается поиском регионалов, среди которых Сергей Горохов, Валерий Голенко, Евгений Харин, Сергей Кравченко и Манолис Пилавов

Генпрокуратура составила сообщение о подозрениях экс-народному депутату Сергею Горохову, главе Луганского областного совета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, Луганскому мэру Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщение о подозрении составлено в рамках расследования уголовного производства против бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

"На основании собранных надлежащих и допустимых доказательств они обоснованно подозреваются в пособничестве в захвате здания, которое обеспечивало деятельность органов государственной власти, управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины)", - отметили в пресс-службе.

Также они подозреваются в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК ).

В ГПУ добавили, что Горохов, Голенко, Кравченко и Пилавов подозреваются в организационном и другом содействии в создании деятельности террористической организации Луганская народная республика (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



Они подозреваются в государственной измене, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК ).

Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Аресна Клинчаева осуществляют сотрудники СБУ.

"ГПУ получила поставление следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых и применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки.

12 декабря сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование дела бывшего главы фракции Ефремова.

По информации ЛІГА.net, Пилавов в настоящее время находится в оккупированном Луганске. Он - так называемый мэр города.

Горохов и Харин некоторое время находились в оккупированном Крыму, а Кравченко - в Чехии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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