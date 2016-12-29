Арест судна Sky Moon: при попытке подкупа задержан иностранец

Взятку иностранец предлагал за снятие ареста с судна Sky Moon и 3 тыс тонн груза, который оно перевозило из портов оккупированного Крыма

Основатель компании NTA Invest Group S.R.O. Сергей Нерух пытался дать взятку военному прокурору с целью предотвратить арест судна Sky Moon, которое незаконно входило в порты оккупированного Крыма. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Глава ГПУ рассказал, что гражданин Молдовы, основатель компании NTA Invest Group S.R.O., Сергей Нерух предложил прокурору Максиму Якубовскому взятку в размере $75 тыс, о чем прокурор сообщил в своем рапорте.

Взятку иностранец предлагал за снятие ареста с судна Sky Moon и 3 тыс тонн груза, который оно перевозило из портов оккупированного Крыма.

Апелляционный суд Киева разрешил провести негласные следственные действия, было принято решение о проведении контроля преступления.

"Сегодня в 10:00 утра в одном из киевских кафе Нерух передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме $75 тыс за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", - подчеркнул Луценко.

30 ноября сотрудники Госпогранслужбы в украинских внутренних водах на Дунае задержали вместе с экипажем грузовое судно Sky Moon, вхождение которого в порт оккупированного Крыма было зафиксировано ранее.

По данным ГПСУ, капитан судна пытался сымитировать поломку машины, однако, несмотря на сопротивление, судно было задержано и доставлено в порт Рени.

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