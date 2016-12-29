Еще одного крымского татарина оккупанты отправили в психбольницу

Ремзи Меметова принудительно госпитализировали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова 29 декабря отправили на прохождение принудительной психиатрической экспертизы. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на сына задержанного Дилявера Меметова.

"Сегодня отца забрали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1. Забрали потому, что следственные мероприятия предусматривают проведение следственной экспертизы. По факту экспертиза, которая длится не более двух часов, превратилась в принудительную госпитализацию сроком почти на месяц. Сейчас есть информация только о моем отце, об остальных членах "Бахчисарайский четверки" пока сведений нет", - сказал сын задержанного.

Он добавил, что сейчас у Ремзи Меметова диагностировали артроз и гипертоническую болезнь второй степени.

"Из-за отсутствия лечения и медикаментов эти болезни прогрессируют", - рассказал Меметов.

По его словам, из предыдущего опыта проведения психиатрических экспертиз над фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир", врачи задавали вопросы, которые "никоим образом не относятся к психиатрии, но, в то же время, никаких показаний из задержанных не могли выбить".

Меметов заявил, что ни к каким организациям они не обращались, потому что "это процедура принудительная, и никто от нее никуда не денется".

"Сначала предполагается сотрудничество со следствием. А о каком сотрудничестве может идти речь, если все обвиняемые не признают своей вины? А если они не хотят сотрудничать, значит, будут принудительно доставлены в психиатрическую больницу. Поэтому мы эти вопросы освещаем только в социальных сетях и с помощью журналистов ", - пояснил Меметов.

Ранее российские оккупанты принудительно госпитализировали в психбольницу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

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