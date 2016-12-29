Геращенко о передаче пленных боевикам: Тяжелая встреча

По словам Геращенко, во время передачи боевикам 15 человек родные украинских заложников призывали освободить их, однако боевики ответили агрессией

Боевики террористических организаций агрессией ответили на призывы родственников украинских заложников освободить их родных. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, описывая детали передачи боевикам в одностороннем порядке 15 пленных.

"Мамы и жены заложников давно хотели лично обратиться к представителям ОРДЛО с просьбой не мучить их близких, освободить незаконно удерживаемых ребят, перестать издеваться над украинскими героями и разблокировать освобождению заложников", - написала Геращенко.

"Сегодня эти бедные женщины плакали и просили, рядом были священники, настоятели церквей... В ответ... агрессия... тяжелая встреча, тяжелый разговор", - рассказала она.

По словам Геращенко, передача боевикам 15 пленных демонстрирует, кто на самом деле готов идти на компромисс.

"Весь мир увидел украинскую сторону, готовую передать тех, кто совершил преступления, лишь бы освободить наших героев, и вторую сторону, натравленную Москвой", - подчеркнула она.

Ранее сегодня Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

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