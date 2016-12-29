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Кабмин разрешил сбивать самолеты врага после предупреждения

29.12.2016 22:59
Правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушили государственную границу, совершают террористические действия или применяют оружие
Кабмин разрешил сбивать самолеты врага после предупреждения
Фото: скриншот из видео

Кабинет министров принял постановление, которым Вооруженным Силам разрешается сбивать воздушные судна, нарушающие государственную границу или совершающие террористические действия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится о разрешении на "уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава и боевой техники".

В том числе, позволяется, "уничтожение беспилотных воздушных судов, которые нарушили государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех и обеспечения незаконных вооруженных формирований".

Решение об открытии предупредительного и огня по цели огня в воздухе предоставляется министру обороны, начальнику Генштаба, командующему Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющим их обязанности.

Командному составу и военным наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать предупредительный огонь по вражеским самолетам, нарушившим государственную границу.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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