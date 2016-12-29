Кабмин разрешил сбивать самолеты врага после предупреждения

Правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушили государственную границу, совершают террористические действия или применяют оружие

Кабинет министров принял постановление, которым Вооруженным Силам разрешается сбивать воздушные судна, нарушающие государственную границу или совершающие террористические действия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится о разрешении на "уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава и боевой техники".

В том числе, позволяется, "уничтожение беспилотных воздушных судов, которые нарушили государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех и обеспечения незаконных вооруженных формирований".

Решение об открытии предупредительного и огня по цели огня в воздухе предоставляется министру обороны, начальнику Генштаба, командующему Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющим их обязанности.

Командному составу и военным наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать предупредительный огонь по вражеским самолетам, нарушившим государственную границу.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

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