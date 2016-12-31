С 1 января военным в Донбассе увеличат доплаты - президент

Военнослужащим, которые находятся на линии соприкосновения, с нового года увеличат доплаты до 6 тыс грн

С 1 января военнослужащим, находящимся в зоне АТО, увеличат доплаты. Об этом в Мариуполе сообщил президент Петр Порошенко, пишет Украинская правда.



"Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии соприкосновения до 6 тыс грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии до 2,4 тыс грн", - сказал он.



"Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", - добавил он.



Сегодня, 31 декабря, президент Украины и американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар прибыли на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить бойцов ВСУ с Новым годом.



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