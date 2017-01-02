Солдатам РФ в Донбассе запрещено выходить за пределы частей - ГУР

Командование ВС РФ в Донецке и Луганске запретило своим военнослужащим выходить за пределы частей в форме в период праздников

Командование ВС Российской Федерации в Донецке и Луганске запретило своим военнослужащим выходить за пределы частей в форме в период новогодних и рождественских праздников.. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.



"Среди местного населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей растет возмущение поведением в общественных местах российских военнослужащих, их беспричинной агрессией и применением оружия... В связи с этим, командованием 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запрещен в дни новогодних и рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды во избежание случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", - отмечает ГУР.



По данным украинской разведки, вчера, 1 января, сотрудники ФСБ страны-агрессора совместно со своими наемниками в Донбассе задержали граждан, которые выражали недовольство деятельностью оккупантов и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с ними.

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