За сегодня оккупанты Донбасса провели 21 обстрел - штаб АТО

Пророссийские боевики и солдаты ВС РФ из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино

Оккупационные войска в Донбассе за сегодня (на 18:00) 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.



"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, почвенно и Лебединский", - пишет штаб АТО.



По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.



На луганском направлении из гранатометов и стрелкового российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево. На донецком - Северную Авдеевку и Зайцево.

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