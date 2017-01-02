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За сегодня оккупанты Донбасса провели 21 обстрел - штаб АТО

02.01.2017 18:22
Пророссийские боевики и солдаты ВС РФ из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино
За сегодня оккупанты Донбасса провели 21 обстрел - штаб АТО
Фото: EPA

Оккупационные войска в Донбассе за сегодня (на 18:00) 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, почвенно и Лебединский", - пишет штаб АТО.

По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лабачево. На донецком - Северную Авдеевку и Зайцево.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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