Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за заявления о Крыме

Кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за ее заявления о том, что аннексия Крыма Россией была законной

СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен, которая заявила, что считает аннексию Крыма Россией законной. Об этом ЛІГА.net сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Что касается заявлений любых политиков любых стран, если речь идет о непризнании оккупации наших территорий или о том, что оккупация является законной, то такие действия оцениваются как Службой безопасности Украины, так и Министерством иностранных дел", - сказал Ткачук.

"В случае, если мы видим нанесение определенного вреда нашим интересам, то есть много инструментов, которые могут применяться: и запрет въезда на территорию нашей страны, и вызов посла для дачи пояснений, если речь идет об официальном лице, представляющем государство", - пояснил он.

При этом Ткачук отметил, что близкие связи Ле Пен с Россией - общеизвестный факт.

В первую очередь, сказал он, СБУ будет проверять достоверность информации о заявлении Ле Пен.

Перед принятием решения СБУ проведет консультации с МИД, так как это событие имеет отношение к внешней политике государства.

По мнению представителя СБУ, следует ожидать реакции на заявление Ле Пен со стороны МИД Украины.

Сегодня, 3 января, кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

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