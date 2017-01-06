Суд арестовал яхту и недвижимость Януковича

Печерским судом Киева наложен арест на дом, квартиру, два гаража и корабль экс-диктатора Виктора Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, два гаража и корабль экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.



Главная военная прокуратура ГПУ обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на дом, квартиру, два машиноместа в полуподземном паркинге и судно марки Бриг, принадлежащие Януковичу.



Санкциями статей 110 и 111 УК Украины, которые инкриминируются экс-диктатору, предусмотрена возможность применения дополнительного вида наказания - конфискация имущества.

Выслушав прокурора, изучив ходатайство и приобщенные к нему материалы уголовного производства, судья Екатерина Москаленко удовлетворила ходатайство в полном объеме.

28 ноября 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.

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