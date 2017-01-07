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Украина наняла профессиональных лоббистов в США - документ

07.01.2017 04:30
Администрация Порошенко наняла компанию BGR Group для продвижения интересов Украины в США
Украина наняла профессиональных лоббистов в США - документ

Администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Об этом говорится в документе на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США.

Компания BGR Group была основана бывшим главой комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбурдом. 


Цель деятельности компании - "усиление связи между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину", сообщает Deutsche Welle.

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Ежемесячно Украина будет выплачивать компании $50 тыс. Согласно договору, BGR Group будет работать на Украину как минимум до декабря 2017 года.


Ранее сегодня сообщалось, что Вице-президент США Джозеф Байден может приехать в Украину 15 января для обсуждения поддержки Киева Вашингтоном, а также необходимости дальнейших реформ в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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