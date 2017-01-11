Сытник сообщил, чего не удалось достичь НАБУ в 2016 году

Общество не ждет сейчас арестов, задержаний, общество ждет приговоров судов, сказал директор НАБУ Артем Сытник

Национальное антикоррупционное бюро в 2016 году сработало на четверку. Об этом в интервью 5 каналу заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Есть ряд резонансных уголовных производств, которые расследуются. Некоторые из них уже расследованы и направлены в суд. Есть такие дела, которые не были в практике правоохранительных органов, последнее такое дело - дело по подозрению главы ЦИК Охендовского", - сказал Сытник.

По его словам, результаты работы НАБУ его удовлетворяют.

"С точки зрения профессионального результата, мне кажется, мы сработали возможно на четверку. Не так много сделали, как хотелось бы, но результаты меня удовлетворяют. Но мы видим, что общество пока не ощутило на себе изменения в той мере, чтобы сказать - да, определенный прогресс в антикоррупционной реформе достигнут", - подчеркнул Сытник.

Он назвал несколько причин такой ситуации.

"Основная причина в том, что общество не ждет сейчас арестов, задержаний, общество ждет приговоров судов, которые покажут, что к людям, которые осуществляют антикоррупционные действия будет применено справедливое наказание, а средства, которые арестованы по этим делам, полученные коррупционным путем, будут возвращены в бюджет", - отметил Сытник.

Он добавил, что именно этого результата не удалось достичь НАБУ.

"Возможно, потому что недавно началась реформа судебной власти, а частично из-за того, что мы только дискутируем вокруг создания антикоррупционного суда. А этот суд нужен, чтобы дать результат", - считает директор НАБУ.

8 декабря Сытник заявлял, что Нацагентство по предотвращению коррупции пока не дает НАБУ полного доступа к базе данных электронных деклараций чиновников.

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