Дело Онищенко: НАБУ возьмется за руководителей Укргаздобычи

Есть ряд служебных лиц Укргаздобычи, способствовавшие тому, чтобы народный депутат имел возможность на коррупционной схеме наживаться, сказали в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро намерено привлечь к уголовной ответственности руководителей компании Укргаздобыча в рамках расследования производства против беглого депутата и главного фигуранта газового дела Александра Онищенко. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью 5 каналу.

"По делу мы видим, что есть ряд служебных лиц Укргаздобычи, которые способствовали тому, чтобы народный депутат фактически имел возможность на этой коррупционной схеме наживаться. И как раз здесь Онищенко - это не последний обвиняемый, и те люди, которые вместе с ним работали по этой схеме", - сказал Сытник.

По его словам, будет дана оценка в ближайшее время действиям сотрудников компании Укргаздобыча.

"Только благодаря их определенным позициям эта схема вообще стала возможной. Есть схема, есть доказательства этой схемы, есть видение, как эта схема работал", - подчеркнул он.

Сытник добавил, что уголовное производство против Онищенко - главное антикоррупционное дело года по уровню причиненного ущерба Украине.

"Если посмотреть сумму убытков по тем делам, что в производстве, то эта сумма составляет 82 млрд. грн. Эти дела - на стадии расследования", - сказал Сытник.

1 ноября стало известно, что ПАО Укргаздобыча в судебном порядке расторгло договор о совместной деятельности с ООО Природные ресурсы +, принадлежащей Онищенко.

Таким образом, Укргаздобыча разорвала последний из семи договоров о совместной деятельности, ранее заключенных с компаниями Онищенко.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.