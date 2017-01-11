Постпред Украины в Совете Европы: Москва репрессирует украинцев

Прошло первое заседание комитета министров Совета Европы в 2017 году

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил на заседании комитета министров Совета Европы на тему репрессий против украинцев, в том числе в Крыму. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Провели первое заседание комитета министров Совета Европы в 2017. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить относительно репрессий против украинцев, в том числе в Крыму. Призвал органы и государства СЕ принимать меры для защиты наших", - написал Кулеба.

В конце декабря представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в письме генсеку Организации Пан Ги Муну заявил о репрессиях против граждан Украины со стороны России.

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