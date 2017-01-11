Порошенко утвердил празднование года Японии в Украине

Президент Петр Порошенко выразил надежду на то, что Япония в 2017-м упростит получение виз для украинцев и увеличит инвестиции в экономику Украины

Во время встречи с послом Японии в Украине Сиґеки Сумме, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине и выразил благодарность Японии за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении реформ и напомнил о выделении $1,8 млн в течение 2014-2016 годов для их проведения в стране.

"Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - добавил президент.

Посол Японии в Украине Сиґеки Сумме поблагодарил президента за высокое признание роли его страны и отметил, что "после Майдана значительное количество крупных японских компаний начала свою активную экономическую деятельность в Украине". "Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал посол.

Порошенко выразил надежду на то, что в этом году Япония упростит получение виз для украинцев, а также активизирует и увеличит прямые инвестиции в экономику Украины.

Глава государства передал приглашение премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.

9 декабря 2016 года Порошенко и премьер Японии в телефонном режиме обсудили агрессию РФ против Украины. В частности, Порошенко рассказал Синдзо Абэ о том, что в ситуации с разрешением конфликта в Донбассе наблюдается стагнация из-за продолжения вооруженной агрессии России против Украины.

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