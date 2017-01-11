У Лутковской рассказали, когда смогут посетить Сущенко и Панова

Как отметили в секретариате омбудсмена, для посещения удерживаемых в РФ украинцев нужно получить разрешения прокуратуры, суда и пенитенциарной системы

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сможет посетить удерживаемых в России украинцев Романа Сущенко и Евгения Панова только после того, как она и российский омбудсмен Татьяна Москалькова получат разрешения прокуратуры, суда и пенитенциарной системы РФ. Об этом сообщил представитель секретариата украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, передает Украинская правда.

"Нам и российскому омбудсмену необходимо получить разрешение суда, прокуратуры, пенитенциарной системы РФ. У нас для омбудсмена это совершенно открыто. В России если омбудсмен Москалькова хочет зайти, ей нужно получить разрешение. Это разница законодательства", - сказал он.

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Чаплыга не смог назвать сроки получения разрешений и отметил, что их не может назвать и российский омбудсмен, поскольку это "не в ее компетенции".

"Мы ожидаем, что российский омбудсмен завершит процедуру, и здесь мы не давим на нее. Мы понимаем, что это непростая процедура", - подчеркнул представитель Лутковской.

При этом он отметил, что Москалькова сможет навестить граждан РФ, удерживаемых в Украине, так как для этого не нужно дополнительного согласования и хватает договоренности с украинским омбудсменом. Как пояснил Чаплыга, в отличие от государства-агрессора, Украина ратифицировала факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, что, в свою очередь, позволило расширить полномочия украинского омбудсмена в части регулярного мониторинга мест несвободы.

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года после показаний "друга семьи" его брата. В ФСБ РФ заявили, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, однако в ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что оно не соответствует действительности.

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Евгений Панов был задержан в оккупированном Крыму в августе 2016 года. ФСБ назвала его одним из членов "группы украинских диверсантов", якобы готовивших "теракты" на полуострове.

27 декабря 2016 года Лутковская сообщила, что договорилась с российской стороной о доступе к Сущенко и Панову.

Днем ранее омбудсмен посетила в СИЗО оккупированного Крыма троих политзаключенных, в том числе замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

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