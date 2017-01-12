Австрия в ОБСЕ будет продвигать расширение миссии в Донбассе

Новый глава миссии ОБСЕ заявил, что нет военного решения конфликта в Донбассе

В период председательства Австрии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе особое внимание будет уделено расширению деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом заявил сегодня новый глава Специальной мониторинговой ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, сообщает Укринформ.

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", - сказал Курц.

По словам Курца, Австрия,с одной стороны будет прилагать конкретные усилия для разрешения существующих конфликтов в регионе, с другой - продолжит обсуждение вопроса о том, как лучше их предотвращать.

Курц подчеркнул, что нет военного решения конфликтов на территории, где находятся наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

4 января Курц заявил, что круглосуточная работа миссии в Донбассе связана с вопросом безопасности.

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