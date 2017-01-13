Новые санкции США ограничивают поставки технологий для ТЭК России

Если законопроект о новых санкциях США против РФ примут, страна-агрессор может потерять возможность разрабатывать свои нефтегазовые ресурсы

На прошлой неделе стало известно, что сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Бен Кардин внесут в Конгресс законопроект о санкциях против Российской Федерации в связи с ее вмешательством в американские президентские выборы, агрессией в Украине и Грузии.



Согласно тексту документа ("Акт 2017 года о противодействии враждебному поведению России", Counteracting Russian Hostilities Act 2017), опубликованному на сайте Комитета по иностранным делам, сенаторы предлагают создать единые рамки для экономических и персональных санкций против РФ по трем пунктам. Первый: враждебные действия РФ в киберпространстве, российские агрессивные действия по отношению к странам-соседям и необходимость системного отстаивания демократии и борьбы с коррупцией в Восточной Европе.

Первая часть документа предусматривает секторальные санкции против структур и лиц в РФ, имеющим отношение к киберактивности страны-агрессора в США. Авторы предлагают идентифицировать такие сруктуры в течение 180 дней после подписания акта, арестовать их активы в США, ввести визовые запреты, запреты на сделки резидентов США с ними (в том числе на кредиты выше $10 млн сроком более года, сделки по покупке структурами США их активов).

Вторая часть включает прямой запрет на признание в США в той или иной форме Крыма территорией РФ, а Абхазии и Южной Осетии - независимыми государствами. В частности, авиакомпании США не смогут воспользоваться ни одним коридором в воздушном пространстве Крыма, в обслуживании которого участвуют российские диспетчеры. То же самое касается транспортного сообщения с Абхазией и Южной Осетией.



Авторы предлагают распространить санкции на любых инвесторов, вложивших $20 млн и более в любую деятельность, прямо и существенно влияющую на способность РФ развивать нефтяные и газовые ресурсы. Документ запрещает инвестиции от $5 млн, если их совокупный объем за любые последовательные 12 месяцев уже превысил $20 млн.



Сенаторы также предлагают вводить санкции для компаний, которые передавали в аренду или предоставляли стране-агрессору товары, услуги и технологии для разработки нефтяных и газовых ресурсов - если стоимость одного товара превышает $1 млн (либо более $5 млн за 12 месяцев).

Наконец, законопроект подразумевает введение санкций за инвестирование более $1 млн (либо более $5 млн за 12 месяцев) в российские экспортные трубопроводные проекты, либо предоставление товаров, услуг, технологий для создания и поддержания энергетических трубопроводов в РФ.



Отдельные статьи предлагают президенту США воспользоваться пятью (или больше) санкционными инструментами из представленных 12 (от запрета кредитования банками США до полного запрета любых финансовых операций) в отношении резидентов США, которые участвуют в приватизации госсобственности в России или в размещении ее суверенного долга.

Санкции в случае принятия длятся десять лет с возможностью продления.



Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что разработанный сенаторами США проект закона по обновленным санкциям против РФ принесет в случае его принятия усиление давления на ее экономику.



27 декабря Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма.

6 января ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, который доказывает вмешательство РФ и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.

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