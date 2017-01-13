В Минске 16 января пройдет заседание контактной группы

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание в понедельник, сказала пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер

В понедельник, 16 января, в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Об этом ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

5 января советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что к встрече в Минске готовится украинская делегация.

"Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки со стороны Российской Федерации будут уже даны нам определенные не просто знаки, но и конкретные действия. Мы понимаем, что именно там принимаются ключевые решения, в том числе и по судьбе наших заложников", - сказал Тандит.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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