Райнин о пленках Онищенко: Кто эти записи вообще слышал?

Глава АП Игорь Райнин подчеркнул, что никогда не видел Онищенко в стенах здания Администрации Президента

Глава Администрации президента Игорь Райнин сомневается в существовании записей разговоров между президентом Петром Порошенко и беглым бизнесменом Александром Онищенко. Об этом Райнин заявил в интервью изданию Цензор.Нет.

"А кто вообще эти разговоры слышал? Есть только слова господина Онищенко - человека, к которому имеет претензии правоохранительная система страны. Причем претензии у Национального антикоррупционного бюро, которое точно не является каким-то зависимым от власти даже в мыслях, да?", - заявил он.

Глава АП рассказал, что никогда не видел в коридорах Администрации Онищенко.

"Господин Онищенко - человек беглый… Бизнесмен, который явно нечистый, и вся страна знала, что он нечистый. Вся страна считала его нехорошим человеком, пока он не сказал что-то плохое в адрес президента. Он сразу стал хорошим для многих", - заявил Райнин.

Он добавил, что стоит также учесть, что статья Онищенко вышла в издании Independent, которое принадлежит Лебедеву, человеку "близкому к российской власти".

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29 июня 2016 года в Раде удовлетворили представление на привлечение Онищенко к уголовной ответственности. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, он покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.

6 октября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что прокуратура направила РФ запрос об экстрадиции Онищенко.

1 декабря в СБУ заявили, что в действиях Онищенко есть признаки государственной измены, так как депутат получил паспорт гражданина РФ в обмен на сотрудничество с российскими властями для дестабилизации ситуации в Украине.

8 декабря в НАБУ призвали Онищенко передать бюро заявленный "компромат" на Порошенко, а 22 декабря бюро и САП провели видеодопрос беглого нардепа.

12 января 2017 года Холодницкий заявил, что Онищенко, который говорил о наличии у него некоего "компромата на Порошенко", на допросе сотрудниками следствия практически ничего полезного по делу не сообщил.

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