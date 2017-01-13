СМИ: Клинчаев до побега отдал квартиру родственнице следователя

Согласно данным издания Наші гроші, Клинчаев подарил квартиру Лилии Тертичной, якобы тете следователя СБУ. В ведомстве эту информацию назвали фейком

Издание Наші гроші опубликовало информацию о том, что беглый экс-депутат Луганского облсовета от Партии регионов Арсен Клинчаев якобы перед бегством подарил квартиру в Киеве родственнице следователя СБУ, который вел его дело. В СБУ эту информацию опровергают.

Согласно информации издания, Клинчаев подарил минимум одну свою киевскую квартиру Лилии Тертичной. Об этом, как пишут Наші гроші, свидетельствуют данные Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.









Фото: nashigroshi.org

"В августе 2016 Лилия Тертичная по договору дарения получила от Арсена Клинчаева двухкомнатную квартиру в Киеве площадью 44 кв м, которая находится на ул. Киквидзе 13 а. Подобные квартиры продаются по $ 50 тыс.

По информации блогера Всеволода Филимоненко, Лилия Тертичная является тетей следователя СБУ, который расследовал уголовное производство в отношении Арсена Клинчаева. Правда Филимоненко не указывает его фамилии", - пишет издание.

Наші гроші поясняют, что именно этот следователь помог Клинчаеву бежать из Украины.

"Произошло это из-за того, что у Клинчаева закончился срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста, а новый ему не продлили. По данным Филимолненко, именно за такую услугу следователя его родственница получила недвижимость", - говорится в сообщении.

При этом, по данным издания, Тертичная в тот же день, 4 августа, стала собственницей еще трех квартир в Киеве, одна из которых тоже якобы принадлежала Клинчаеву.

В СБУ корреспонденту ЛІГА.net эту информацию назвали "фейком".

"Обратите внимание, если бы он (Клинчаев, - ред.) договаривался со следователем, как вы думаете, на каком этапе развалилось бы дело? Это вам намек, куда копать", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Официально это фейк, это не соответствует действительности", - сказала она.

На уточняющий вопрос, в какой части СБУ считает эту информацию неправдивой, - касательно того, что женщина, которой Клинчаев подарил квартиру, является родственницей следователя СБУ, или в отношении самого факта дарения квартиры, Гитлянская ответила: "Он никому не дарил квартиры. Это все фейк. Служба безопасности к этому никакого отношения не имеет".

Арсен Клинчаев - бывший депутат Луганского областного совета (2010-2014 годы), член Партии регионов Луганской области. Клинчаев подозревается в организации сепаратистских митингов в Луганске в марте 2014 года.

В СБУ рассказали, как ему удалось бежать в РФ.

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