Байден - украинцам: Нужды страны ставьте выше личных интересов

Вице-президент США призвал украинцев "ответить на вызов истории" и построить единую, демократическую Украину, которая пройдет испытание временем

Никто не сделает тяжелую работу по постройке здорового демократического общества и эффективного государственного механизма, кроме самих украинцев. Об этом на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко заявил вице-президент США Джозеф Байден, передает корреспондент ЛІГА.net.

"У нас есть общие ценности и надежды на будущее. Американцы, в том числе почти миллион американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит очень многое - не только для украинцев, а и для Европы, и для США. Если вы сможете продолжать двигаться в правильном направлении, то не только достигнете более открытого и благополучного будущего, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", - отметил он.

Байден также выразил надежду на то, что приходящая администрация президента США "тоже будет сторонником" официального Киева и партнером дальнейшего прогресса Украины.

"Но вы знаете: никто не может сделать тяжелую работу за вас - только украинский народ. Руководство и народ Украины должны поставить нужды страны выше узких личных интересов, общее благо - прежде местечковых предвзятостей и мелочных достижений. Это касается всех - членов правительства, депутатов Рады, которые присягнули служить народу Украины, судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие, представителей СМИ и гражданского общества, а также рядовых граждан. Работа последних заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто находится при власти", - пояснил Байден.

Вице-президент США призвал "каждого ответить на вызов истории и, наконец, построить единую, демократическую Украину, которая сможет выдержать испытание временем".

"Как страна, вы приняли много сложных решений, и впереди у вас будет еще много сложных политических выборов", - резюмировал он.

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Это последний визит Байдена в Украину в качестве вице-президента США. После Киева уходящий в ближайшие дни с должности высокопоставленный американский чиновник отправится в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

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