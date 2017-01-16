Геращенко: Боевики настаивают на немедленной амнистии 700 человек

Террористы настаивают на немедленной передачи им около 700 человек в обмен на 50 украинских заложников, сказала вице-спикер ВР

Боевики блокируют вопрос освобождения украинских заложников. Об этом вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook по итогам сегодняшней встречи в Минске.

"Несмотря на обещание к новогодним праздникам отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков", - отметила Геращенко.

По ее словам, несмотря на призыв лидеров нормандского формата и трехсторонней контактной группы освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны Украины, когда было передано 15 человек, дальнейшее освобождение заложников было заблокировано.

"При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых, вместе со всеми другими заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50 заложников", - подчеркнула Геращенко.

Украина уже 20 месяцев настаивает на участии представителей Международного Комитета Красного Креста в освобождении заложников и поиске пропавших без вести.

"Эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска (при этом никогда не публикует списки, и мы в этом понимании работаем по международным методикам), не допущена в тюрьмы на оккупированные территории и в РФ, ей ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз", - отметила Геращенко.

Она сказала, что Украина настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников. "По инициативе Украины 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Леонида Кучмы и Мартина Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - это наше требование", - отметила Геращенко.

3 января Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия шантажирует Украину и весь мир вопросом освобождения украинских заложников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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