Климкин: Москва блокирует работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

По словам главы МИД, оккупанты блокируют доступ наблюдателей к значительной части территории Донбасса - именно туда, где находится оружие и войска РФ

Россия блокирует работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сегодня на совместном брифинге с главой ОБСЕ Себастьяном Курцем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Все, кто работает в СММ, делают очень важную работу для того, чтобы реально выполнить минские соглашения и принести мир в Донбасс. Но мы должны позволить им работать. На сегодня Россия блокирует работу миссии, не предоставляя доступ к значительной части территории Донбасса - именно туда, где находится оружие и российские регулярные войска", - отметил Климкин.

По его словам, миссия также должна получить доступ к неконтролируемым Украиной участкам границы с Россией. "У нас есть данные, что продолжается поставка боеприпасов, наемников, ротация регулярных войск", - подчеркнул он.

Климкин подчеркнул, что есть четкий план для реализации этих шагов. По его словам, необходимо построить наблюдательные базы вдоль границы, разместить на них необходимое для наблюдения оборудование и поставить представителей ОБСЕ, разрешив им проводить инспекцию.

Глава МИД добавил, что сегодня миссия ОБСЕ в Донбассе нуждается в большем количестве наблюдателей и средств наблюдения.

"Нам нужно понять, кто будет выполнять задачи по разоружению и контролю над вооружением, которое должно быть передано под международный контроль, кто будет обеспечивать подготовку к следующим честным выборам. Мы считаем, что это должна быть спецмиссия ОБСЕ с вооруженным компонентом", - сказал он.

В начале января в ОБСЕ заявляли, что оккупированном селе Пикузы Донецкой области боевики террористической организации ДНР угрожали наблюдателям.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.