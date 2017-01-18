Савченко хотят исключить из комитета нацбезопасности в Раде
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует парламенту исключить депутата Надежду Савченко из своего состава. Такое решение было принято на заседании комитета в среду, передает корреспондент ЛІГА.net.
Также сегодня депутат от БПП Иван Винник обратился к Службе безопасности Украины с просьбой зарегистрировать производство по факту переговоров Савченко с террористами.
Ранее народный депутат Савченко сделала неоднозначное заявление, которое многие трактовали как ее призыв обменять Крым на Донбасс.
Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что оккупированный Крым на Донбасс Украина менять не будет.
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