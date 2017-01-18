Прокуратура подозревает троих судэкспертов во взяточничестве
В среду, 18 января, сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией разоблачили троих экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Судебные эксперты подозреваются в получении взятки в размере 25 тысяч гривень.
"Указанные средства судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствие продолжается.
Вчера сотрудники СБУ совместно со следователями Генпрокуратуры задержали в Кропивницком судью районного суда, подозреваемого в получении взятки.
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