Прокуратура подозревает троих судэкспертов во взяточничестве

Прокуратура Киева заявляет о разоблачении троих судебных экспертов Киевского НИИ судебных экспертиз, подозреваемых в получении 25 тыс грн взятки

В среду, 18 января, сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией разоблачили троих экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Судебные эксперты подозреваются в получении взятки в размере 25 тысяч гривень.

"Указанные средства судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

Вчера сотрудники СБУ совместно со следователями Генпрокуратуры задержали в Кропивницком судью районного суда, подозреваемого в получении взятки.

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