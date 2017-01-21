Полторак о Трампе: С поддержкой США или без - Украина выстоит

Министр обороны Украины призвал Трампа не отменять санкции против России и отметил, что несмотря на его решение, Украина будет защищаться до конца





"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине", - сказал Полторак, добавив, что несмотря на это, Украина будет защищаться "до конца".





Министр обороны призвал президента США продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России для сдерживания "дальнейшей эскалации" боевых действий на востоке Украины.





"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны Владимира Путина ", - сказал Полторак.





По мнению министра, отмена санкций даст опасный сигнал России и другим странам, которые нарушают международное право. Полторак отметил, что Россия может планировать захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.





Министр обороны Украины сообщил, что большую часть иностранной помощи (в среднем от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от США, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более $1,3 миллиарда с учетом стоимости учений и оборудования. По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.





Посол Украины в США также сообщил , что прорабатывается возможность встречи Порошенко с Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале.





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