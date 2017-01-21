Полторак о Трампе: С поддержкой США или без - Украина выстоит
21.01.2017 22:10
Министр обороны Украины призвал Трампа не отменять санкции против России и отметил, что несмотря на его решение, Украина будет защищаться до конца
Степан Полторак
Независимо от того, будет ли президент США Дональд Трамп поддерживать Украину против российской агрессии, украинцы будут защищаться до конца. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Радио Свобода.
"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине", - сказал Полторак, добавив, что несмотря на это, Украина будет защищаться "до конца".
Министр обороны призвал президента США продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России для сдерживания "дальнейшей эскалации" боевых действий на востоке Украины.
"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны Владимира Путина", - сказал Полторак.
По мнению министра, отмена санкций даст опасный сигнал России и другим странам, которые нарушают международное право. Полторак отметил, что Россия может планировать захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.
Министр обороны Украины сообщил, что большую часть иностранной помощи (в среднем от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от США, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более $1,3 миллиарда с учетом стоимости учений и оборудования. По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что во время прединаугурационных мероприятий поговорил с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, до этого был разговор Трампа с президентом Петром Порошенко и Чалый пояснил, что его общение было в развитие этого диалога.
Посол Украины в США также сообщил, что прорабатывается возможность встречи Порошенко с Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале.
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