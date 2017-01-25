Резолюция ПАСЕ по Украине: агрессия РФ не оправдывает коррупцию

Ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", в которой призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием промедления на этом пути. Об этом сообщает УНИАН.

Резолюцию подготовили члены мониторингового комитета депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксел Фишер.

"За" проголосовали 106 членов ПАСЕ, "против" - 11, "воздержались" - 9.

Вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский отметил при этом, что оппонентам Украины "не удалось поменять строки "российская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятие "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению Укринформа, в резолюции указывается на прогресс конституционной реформы, которая еще должна быть завершена принятием изменений в Конституцию, что важно для продвижения судебной реформы.

Вместе с тем, ПАСЕ выражает обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека в положениях закона Украины о люстрации. В резолюции содержится призыв к Верховной Раде внести изменения в это законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Также ПАСЕ констатирует, что в Украине все еще остается высокий уровень коррупции.

В резолюции указано, что отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить эффект от амбициозной повестки дня реформ и, в долгосрочной перспективе, подорвать доверие общественности и оказать негативное влияние на политическую и судебную системы в целом.

"В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены", - говорится в документе.

ПАСЕ также подтверждает свою озабоченность тем, что политические и экономические интересы представителей власти в Украине тесно переплетены между собой и это негативно влияет на общественное мнение и может вредить борьбе с коррупцией, сообщает ВВС Украина.

Среди других вопросов ПАСЕ призывает Украину принять избирательное и языковое законодательство по европейским стандартам и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Украине, предложенную пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.