Оккупанты усиливают репрессии против крымских татар - Меджлис

После незаконного запрета Меджлиса репрессии против крымских татар на полуострове набирают новых оборотов, сказал его представитель Гаяна Юксель

Только за первый год российской оккупации Крыма были похищены и убиты 24 местных жителя. Об этом сегодня на брифинге заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, передает корреспондент ЛІГА.net.

"В общей сложности в первый год с начала оккупации на территории полуострова были похищены и убиты 24 активиста, среди которых и украинцы, и крымские татары", - сказала она, отметив, что и на сегодняшний день в Крыму продолжаются репрессии против проукраински настроенного местного населения.

"Сегодня утром с обыском сотрудники ФСБ пришли к ветерану национального движения Зудиес Алиевой. Ее сына Сейрана увезли в бахчисарайский РОВД и сейчас неизвестно, отпустят ли его", - сказала Юксель.

Она подчеркнула, что после незаконного запрета Меджлиса репрессии против крымских татар на полуострове "набирают новых оборотов".

"Речь идет об усилении репрессий в отношении членов Меджлиса и участников системы Курултай-Меджлис... Дальше с территории Крыма будут удалятся, выдавливаться или будут находиться какие-то методы для давления на тех, кто оказывает помощь крымскотатарским и проукраинским активистам. Речь идет об адвокатах, журналистах, о правозащитниках, о тех, кто сейчас, находясь там, имеет возможность что-то говорить", - заявила Юксель.

26 января сообщалось, что в Бахчисарае сепаратисты пришли с обыском в дом крымского татарина Сейрана Салиева, которого вскоре увезли с собой.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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