Янукович ехать в Украину не желает и приглашает следователей в РФ

По словам беглого экс-диктатора, его приезду мешают нежелание правоохранителей расследовать якобы покушение на него и существующая угроза жизни

Экс-диктатор Виктор Янукович отказывается приезжать в Украину для вручения ему измененного подозрения в государственной измене, однако готов давать показания по месту своего проживания в России. Об этом говорится в заявлении Януковича, переданном его адвокатом Виталием Сердюком Генеральной прокуратуре Украины в понедельник, 30 января.



По словам беглого экс-диктатора, его приезду в Украину мешают нежелание правоохранительных органов расследовать якобы покушение на него и существующая угроза его жизни.



"В то же время в данный момент отсутствуют любые преграды для проведения следственных и процессуальных действий с моим участием по месту моего проживания на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.



Как отметил Янукович, после получения им документов, переданных Украиной компетентным органам РФ, и, как следствие, обретения им статуса подозреваемого в уголовном производстве украинские правоохранители смогут проводить с ним все остальные следственные и процессуальные действия.



"Кроме того, в любое удобное для Вас время Вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое Вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом прошу Вас учесть наличие у меня желания сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", - говорится в заявлении Януковича.

Читайте также: Адвокат: Янукович может приехать в Украину при двух условиях



30 января 2017 года Генпрокуратура намерена сообщить стороне защиты беглого экс-диктатора об окончании досудебного расследования о государственной измене.



27 января в ГПУ заявили, что планируют вручить адвокатам Януковича уточненное подозрение в госизмене. Отмечалось, что изменения связаны с просьбой экс-диктатора о вводе российских войск на территорию Украины. Однако адвокаты отказались принять уточнение по госизмене.



28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.



15 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.



20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

Читайте также: Янукович не приедет на допрос в Украину - боится за свою жизнь



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.