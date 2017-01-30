Пресс-центр: Дело Церцвадзе - экстрадиция и статус беженца

Защита Гии Церцвадзе уверена, что ГПУ имеет ряд оснований отказать в его экстрадиции, и подала прошение о получении добровольцем статуса беженца

Грузинский доброволец, воевавший за Украину в АТО, Гия Церцвадзе и его адвокат Ксения Проконова во время пресс-конференции сообщили, что на сегодняшний день подано прошение о получении добровольцем статуса беженца. При этом Генеральная прокуратура Украины в течение 40 суток должна принять решение о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Ксения Проконова напомнила, что с первого дня задержания Гии Церцвадзе адвокаты начали собирать документы, свидетельствующие о том, что он не должен быть выдан России. Она напомнила, что в 2015 году Гия Церцвадзе дважды подавал запрос о предоставлении ему гражданства Украины.

По словам адвоката, в данном вопросе существует правовая коллизия, поскольку, с одной стороны, Гия Церцвадзе не является гражданином Украины, а с другой - он защищал суверенитет нашей страны.

Ксения Проконова также сообщила, что Гия Церцвадзе подал прошение о получение статуса беженца. "Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гии действительно угрожает опасность от органов РФ. В случае его выдачи, ему там грозит смертная казнь. Я думаю, мы даже не дождемся судебного производства, он просто потеряется на территории РФ. Поэтому выдавать его нельзя", - сказала она.

Говоря о возможной экстрадиции Гии Церцвадзе, адвокат напомнила, что решение по данному вопросу принимает Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство должно в течение 40 суток принять решение. "23 февраля в 16:35 должно быть принято решение", - подчеркнула она.

Ксения Проконова добавила, что у ГПУ есть основания не экстрадировать добровольца АТО. В частности, если гражданин подал прошение о получении статуса беженца, а также, если жизни и здоровью человека угрожает опасность в стране, куда его выдают.

Также адвокат сообщила, что контактирует с украинским Интерполом. "Многие спрашивают, продолжает он (Церцвадзе, - ред.) висеть в розыске Интерпола или нет. Есть такое понятие как деактивация карты (розыска, - ред.). Сейчас там просто снят активный поиск, деактивация не включена, потому что он задержан на территории Украины, но продолжают быть основания для его розыска в других странах. Именно по этой причине Гия не будет покидать территорию Украины", - сказала Проконова, добавив, что российская сторона не предоставила необходимого объема документов по обвинению Гии Церцвадзе.

Сам Гия Церцвадзе высказал надежду, что сможет со временем получить украинское гражданство. "У меня есть надежда, что я получу гражданство Украины", - подчеркнул он.

Говоря о своих дальнейших действиях, Гия Церцвадзе отметил: "Я надеюсь, что мне будет предоставлена возможность заниматься той деятельность, из-за которой я сюда (в Украину, - ред.) приехал. Я приехал для того, чтобы помочь моему братскому народу, украинскому народу в борьбе против агрессора, который является нашим общим врагом".

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