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Умер мэр Луцка

03.02.2017 16:38
Причина смерти Николая Романюка неизвестна
Умер мэр Луцка
Николай Романюк (фото - Facebook)

Сегодня, 3 февраля, умер мэр Луцка Николай Романюк. Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

"Луцкий городской совет и исполнительный комитет с прискорбием сообщают, что сегодня, 3 февраля, на 58-м году жизни скончался городской голова Николай Романюк", - говорится в сообщении на сайте Луцкого горсовета.

Причина смерти неизвестна.

3 февраля сообщалось, что Романюк впал в кому.  Вечером 1 февраля здоровье мэра резко ухудшилось, ночью его забрала карета скорой помощи. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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