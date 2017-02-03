Умер мэр Луцка
03.02.2017 16:38
Причина смерти Николая Романюка неизвестна
Николай Романюк (фото - Facebook)
Сегодня, 3 февраля, умер мэр Луцка Николай Романюк. Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.
"Луцкий городской совет и исполнительный комитет с прискорбием сообщают, что сегодня, 3 февраля, на 58-м году жизни скончался городской голова Николай Романюк", - говорится в сообщении на сайте Луцкого горсовета.
Причина смерти неизвестна.
3 февраля сообщалось, что Романюк впал в кому. Вечером 1 февраля здоровье мэра резко ухудшилось, ночью его забрала карета скорой помощи.
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