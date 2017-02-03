Миротворцы ООН вводятся в случае внутреннего конфликта - Марчук

По словам представителя Украины в трехсторонней группе, миротворцы ООН не вводятся, когда воюют две страны

Введение миротворческой миссии ООН в Донбасс будет свидетельствовать о том, что в Украине внутренний, а не международный, конфликт. Об этом в эфире 112 Украина заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук.

"Введение миротворческого контингента означает, что в Украине внутренний конфликт. Потому что миротворцы никогда не вводятся, когда воюют две страны", - заявил Марчук.

Также для введения "голубых касок" нужно обязательно согласие обеих сторон. "Я не знаю, но думаю, что никакого согласия сторон не будет", - отметил Марчук.

По его словам, из-за сложной организационной подготовки, такая миссия может начать свою работу в лучшем случае через полгода.

Сегодня заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, комментируя результаты вчерашнего экстренного заседания Совбеза ООН, заявил, что на востоке Украины необходимо введение миротворческой миссии ООН.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.