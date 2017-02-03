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В Европарламенте обсудят эскалацию ситуации в Донбассе

03.02.2017 21:08
В слушаниях примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
В Европарламенте обсудят эскалацию ситуации в Донбассе
Фото: ЕРА

Подкомитет Европарламента по вопросам безопасности и обороны обсудит эскалацию ситуации в Донбассе. Этот вопрос включен в повестку дня заседания в понедельник, 6 февраля, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

В слушаниях примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также проведет встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

Также 6 февраля ситуация в Донбассе будет обсуждаться на заседании глав МИД стран-членов ЕС. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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