В Европарламенте обсудят эскалацию ситуации в Донбассе
Подкомитет Европарламента по вопросам безопасности и обороны обсудит эскалацию ситуации в Донбассе. Этот вопрос включен в повестку дня заседания в понедельник, 6 февраля, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.
В слушаниях примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она также проведет встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.
Также 6 февраля ситуация в Донбассе будет обсуждаться на заседании глав МИД стран-членов ЕС.
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