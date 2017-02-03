Генсек ОБСЕ призвал прекратить огонь в Донбассе

Ламберто Заньер отметил, что в результате боевых действий тысячи мирных жителей остались без пищи и отопления

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Генсек ОБСЕ отметил, что в результате боевых действий тысячи мирных жителей остались без пищи и отопления.

"Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашение "Минск", - сказал Заньер.

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