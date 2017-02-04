Россия поставила главарю ДНР Захарченко ультиматум - разведка
04.02.2017 14:25
Военно-политическое руководство РФ пытается повлиять на боевиков и требует не сдавать Ясиноватский плацдарм
Александр Захарченко (фото - EPA)
Россия пытается заставить террористов ДНР активизировать боевые действия. Об этом сообщает военная разведка, сказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
В Харцизске утром 3 февраля было совещание между главарем ДНР Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны РФ и Генерального штата ВСУ РФ.
Захарченко в ультимативной форме предупредили, что если боевики потеряют контроль над Ясиноватским плацдармом, то их сместят с постов.
Читайте также: Разведка: Главари ЛНР обогащаются за счет боевиков-дезертиров ДНР
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:18
-
13:40
-
12:55
-
12:42
-
08:40
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров