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Россия поставила главарю ДНР Захарченко ультиматум - разведка

04.02.2017 14:25
Военно-политическое руководство РФ пытается повлиять на боевиков и требует не сдавать Ясиноватский плацдарм
Россия поставила главарю ДНР Захарченко ультиматум - разведка
Александр Захарченко (фото - EPA)

Россия пытается заставить террористов ДНР активизировать боевые действия. Об этом сообщает военная разведка, сказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

В Харцизске утром 3 февраля было совещание между главарем ДНР Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны РФ и Генерального штата ВСУ РФ.

Захарченко в ультимативной форме предупредили, что если боевики потеряют контроль над Ясиноватским плацдармом, то их сместят с постов. 

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