Россия поставила главарю ДНР Захарченко ультиматум - разведка

Военно-политическое руководство РФ пытается повлиять на боевиков и требует не сдавать Ясиноватский плацдарм

Россия пытается заставить террористов ДНР активизировать боевые действия. Об этом сообщает военная разведка, сказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



В Харцизске утром 3 февраля было совещание между главарем ДНР Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны РФ и Генерального штата ВСУ РФ.



Захарченко в ультимативной форме предупредили, что если боевики потеряют контроль над Ясиноватским плацдармом, то их сместят с постов.

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